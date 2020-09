Louvre Abu Dhabi, la straordinaria visita in kayak

Il Louvre Abu Dhabi è noto per essere uno dei musei più belli al mondo, realizzato su progetto di una delle archistar di questo tempo, Jean Nouvel. Per questo, il museo oltre a proporre le visite alle collezioni d’arte al suo interno, mette in campo anche alcune visite dell’esterno.

Una, in particolare, è più che appropriata per questo periodo storico, perché permette un perfetto distanziamento sociale.



Si tratta del tour in kayak attorno alla struttura, prenotabile direttamente al museo e che si realizza all’alba o al tramonto, nelle ore migliori per apprezzare la luce che soffonde il museo con i raggi solari inclinati e il cielo che si colora di rosa e di arancio.



C’è anche un tour straordinario realizzato nelle notti di luna piena, qualche sera al mese.



Il tour è realizzato dal Louvre Abu Dhabi in collaborazione con la società Sea Hawk, ha la durata di un’ora ed è sempre guidato da un istruttore di kayak.