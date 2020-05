Il Louvre Abu Dhabi potenzia i tour virtuali

Il Louvre Abu Dhabi potenzia la sua offerta digitale, fornendo l’accesso gratuito a svariati contenuti attraverso tour virtuali, video, audio e attività online. Con questa novità il museo rimarrà accessibile al pubblico di tutto il mondo, che potrà continuare ad ammirare le sue mostre e le opere d’arte.



“Nonostante il Louvre Abu Dhabi rimanga temporaneamente chiuso, non si ferma la nostra missione di condividere il racconto delle connessioni culturali simbolo del museo – ha spiegato Manuel Rabaté, direttore del Louvre Abu Dhabi -. Guardare all'arte anche in un periodo particolarmente difficile può risultare stimolante. Per questo il Louvre Abu Dhabi ha sviluppato e arricchito la sua offerta digitale, fornendo accesso a maggiori contenuti e migliorando l’esperienza per il pubblico, che potrà così godersi un tour virtuale della mostra più recente o sperimentare le attività online che animano la nostra collezione da casa. Continueremo a raccontare le storie del nostro museo, nella speranza che offrano conforto, pace e ispirazione”. In attea di poter tornare a vedere dal vivo tutte le opere d’arte esposte. Tutti i contenuti digitali sono disponibili sul sito del Louvre Abu Dhabi e tramite i social media.