Louvre Abu Dhabi: la via della cultura per ripartenza del turismo

Una carta che potrebbe diventare un asso importante per la ripartenza turistica della destinazione: è il Louvre di Abu Dhabi, gioiello nella corona dell'Emirato che dallo scorso giugno ha riaperto le porte ai visitatori.

Prima del Covid, spiega Dora Paradies, country manager per l'Ente del Turismo e Cultura di Abu Dhabi in Italia, "il 70 per cento dei visitatori provenivano dall'estero, quindi il museo rappresenta un asset fondamentale dal punto di vista turistico".



Durante la pandemia, l'istituzione emiratina non è stata con le mani in mano, organizzando diverse attività virtuali come visite guidate e webinar in formato digitale.



Per le adv, il Louvre ha attivato un canale diretto all'indirizzo Traveltrade.louvreabudhabi.ae: "Occorre inviare una copia della licenza e una lettera della banca con i dati del conto corrente per ricevere l'accordo firmato e avere l'accesso diretto al portale con informazioni e supporto alle vendite, anche per visite fuori dai soliti schemi o eventi".