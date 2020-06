Tunisia, frontiere aperte dal 27 giugno: bollino sicurezza per le strutture

Anche la Tunisia vuole ritornare alla normalità. Dopo oltre due mesi di blocco da oggi tornano operativi alberghi, ristoranti turistici, musei e moschee, seppur con una capacità ridotta del 50%, mentre dal 27 giugno riapriranno tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree.

L'etichetta ‘Ready and Safe’

Per garantire ai turisti la sicurezza di cui hanno bisogno per potersi godere la vacanza il Ministero del Turismo tunisino ha approntato ‘Ready and Safe’, un’etichettatura obbligatoria per tutti i player del settore. Per ottenerla è indispensabile seguire l’attuazione di un protocollo interno che rispecchi le racomandazioni dell’Oms, al fine di garantire igiene e pulizia preventiva.



Il premio di Forbes

Secondo la rivista americana Forbes la Tunisia è tra i sette Paesi con le maggiori potenzialità per diventare le principali destinazioni turistiche del mondo nel periodo post-Covid. Il Paese, che come riporta ansamed.info lo scorso anno ha ospitato oltre 9 milioni di turisti, è tra quelli meno esposti alla diffusione della pandemia di coronavirus e attualmente conta meno di 100 positivi.



I sette Paesi nominati dalla rivista Forbes come principali destinazioni turistiche nel periodo post-Covid sono Etiopia, Iran, Myanmar (Birmania), Georgia, Filippine, Slovenia e Tunisia.