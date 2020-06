Semaforo verde per gli arrivi internazionali in Tunisia, che da domani riaprirà ufficialmente le sue frontiere. E l’Italia sarà inserita nel cosiddetto ‘gruppo verde’, cioè fra i Paesi ritenuti a bassa prevalenza dell’epidemia.

Questo si traduce nel fatto che i nostri connazionali potranno entrare nel Paese senza alcun tipo di restrizione.

La Tunisia ha predisposto un programma per la sicurezza sanitaria e il benessere dei visitatori, descritto in un video esplicativo, sottotitolato in italiano, realizzato dall’Ente nazionale del turismo tunisino proprio per illustrare le misure igieniche e di distanziamento adottate nell’ambito del protocollo tunisino sulla salute del turismo ‘Ready and Safe’.



Questo protocollo, stabilito in conformità con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e le linee guida della sicurezza sanitaria nazionale, è oggi adottato da tutti coloro che sono professionalmente interessati e coinvolti nel settore del turismo in Tunisia.