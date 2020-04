Gli Stati Uniti cancellano il Pow Wow di Las Vegas

L’edizione 2020 del Pow Wow statunitense non si farà. A darne l’annuncio il general manager della manifestazione, Malcolm Smith: “Le dirette consegenze della pandemia in corso - spiega -, tra cui le restrizioni globali sui viaggi, la riduzione dei voli, la distanza sociale obbligatoria e l’ordine di stare a casa sia negli Stati Uniti che all’estero hanno reso impossibile l’esecuzione dell’evento quest’anno”.

L’IPW 2020 avrebbe dovuto tenersi al Las Vegas Convention Center da sabato 30 maggio a mercoledì 3 giugno. “La prossima settimana – continua Smith rivolgendosi ai delegati della fiera – vi aggiorneremo sulla procedura per ottenere i crediti e i rimborsi in relazione all’investimento che molti di voi hanno fatto per l’IPW di quest’anno, oltre a informazioni aggiuntive sull’edizione 2021”.