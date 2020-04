Pow Wow, ecco le nuove date: nel 2021 confermata Las Vegas

Sarà ancora Las Vegas a ospitare l’edizione del 2021 dell’International Pow Wow. Il principale appuntamento fieristico americano relativo all’industria turistica quest’anno aveva dovuto lasciare il passo a causa dell’epidemia da Covid-19 e la riorganizzazione dello schedule è andata in favore alla conferma della sede prevista per il 2020.

Il nuovo programma pluriennale prevede a questo punto dopo Las Vegas (10-14 maggio 2021) Orlando per l’anno successivo e San Antonio per il 2022. Sarà infine Chicago a ospitare l’appuntamento previsto per il 2023: la città ha infatti accettato di lasciare spazio a Las Vegas, appunto, il prossimo anno.