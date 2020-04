Konrad Travel: focus per agenti su un'America 'diversa'

Konrad Travel prosegue nella piena operatività in modalità smart working, rimanendo attivo sia via mail, sia su Facebook, dove fra l’altro sono tiportati i contatti whattsapp per necessità urgenti.

L’operatore è attivo nel proporre alle agenzie di viaggi momenti di formazione online, in modo tale da essere pronti a ripartire non appena possibile. Dopo i due webina dedicati a Texas e Pacific Northwest organizzati in collaborazione con VisitUsa Italia, è in programma un ulteriore appuntamento per il 28 aprile. A partire dalle ore 14, Gianluca Sposito, eneral manager di Konrad Travel, accompagnerà i partecipanti lungo l’itinerario del suo recente viaggio in Florida, effettuato nel mese di febbraio, in occasione del Connect Travel workshop.



Inoltre, Konrad Travel ha realizzato diversi progetti in collaborazione con alcuni network per divulgare il prodotto Konrad Travel anche a quelle agenzie che non conoscono il tour operator.