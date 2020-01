L'Australia dopo gli incendi: a Kangaroo Island tornano le navi da crociera

Dopo gli incendi devastanti delle scorse settimane la situazione a Kangaroo Island, nel South Australia, sta tornando alla normalità e l’isola ha accolto il ritorno della prima nave da crociera: la Sun Princess di Princess Cruises.

Gli oltre 2mila crocieristi sono sbarcati per dei tour organizzati dai fornitori di servizi locali. Un segnale importante di solidarietà, come spiega a cruisetravelnews.com il capitano della Sun Princess, Diego Perra: “I nostri ospiti – dice – sono consapevoli che non si tratta solo di una normale visita, ma che la loro presenza aiuta a mostrare rispetto e solidarietà per la comunità locale”.



"Siamo sulla strada della ripresa"

Soddisfatto il premier del South Australian, Steven Marshall: “Avere ospitato i 2mila passeggeri della nave – spiega – è un segnale forte che siamo sulla strada della ripresa”.



Carnival Australia, proprietaria di Princess Cruises, ha anche donato oltre un milione di sterline per contribuire ai soccorsi nel Paese.



#BookThemOut

Sul fronte del turismo domestico prosegue, intanto, la campagna #BookThemOut, che invita gli australiani a trascorrere le vacanza nel proprio Paese e a condividere le loro esperienze di viaggio sui social network per contribuire al recupero economico delle aree più colpite dagli incendi. “I turisti – spiega il chief executive di South Australia Tourism Commission, Rodney Harrex – possono svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare regioni come Adelaide Hills e Kangaroo Island a rimettersi in piedi. Per questo chiediamo loro anche il passaparola. Il turismo è vitale per il nostro recupero e la nostra sopravvivenza”.