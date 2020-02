L’appello di Tourism Australia: “Tornate, il turismo è la nostra salvezza”

“Se da un lato l’Australia ha ricevuto supporto da varie parti del mondo, dall’altro sono state condivise immagini imprecise”. Tourism Australia vuole fare chiarezza sulla situazione del Paese dopo i devastanti incendi che l’hanno colpito e precisa che “molte aree non sono state interessate e sono normalmente accessibili. Che si tratti di un viaggio lungo la costa o all’interno del continente, l'Australia è pronta ad accogliere i visitatori a braccia aperte”.

Il Governo Federale Australiano ha destinato i primi 50 milioni di dollari dal fondo contro gli incendi per la tutela della fauna. I fondi sono stati investiti nel piano ‘Wildlife and Habitat Recovery Package’, che è stato rapidamente attivato ed è tuttora in corso e prevede anche 1 milione di dollari da destinare allo zoo di Taronga (Sydney), gli zoo del South Australia e quelli del Victoria per la cura degli animali feriti.

Per ringraziare tutti coloro che credono nelle potenzialità della destinazione e continuano a programmare viaggi nel Paese Tourism Australia, in collaborazione con alcuni dei principali operatori turistici, ha realizzato un videomessaggio che invita il mondo a contribuire alla rinascita del loro continente.



“Uno dei migliori modi per sostenere la ripresa del Paese - spiega l’ente - è pianificare una vacanza in Australia. Ogni viaggio attraverso le bellezze di tutte quelle destinazioni non coinvolte dagli incendi aiuta infatti a sostenere l’intera industria turistica”.