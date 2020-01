Emergenza incendi, da Tourism Australia la mappa interattiva con le aree coinvolte

Una mappa interattiva che riporta visualmente le emergenze in corso. È questa l’ultima novità di Tourism Australia per tenere aggiornati i visitatori sulla situazione degli incendi nel Paese. Nonostante l’allerta rimanga alta e la sicurezza sedi visitatori e delle comunità locali continui a essere di massima priorità, l’ente vuole sottolineare come gran parte delle principali destinazioni turistiche non sia stata interessata dall’emergenza. Consultando la pagina dedicata e la mappa è possibile trovare informazioni aggiornate quotidianamente sulle aree coinvolte.



La situazione Stato per Stato

Tra le località non interessate agli incendi ci sono, nel Queensland, Brisbane, Cairns, la Fraser Coast, la Gold Coast, la Sunshine Coast, Townsville, Whitsunday e la parte meridionale della Grande Barriera Corallina.

Nel New South Wales le Blue Mountains sono parzialmente coinvolte dai roghi, ma accolgono normalmente i visitatori. Identica la situazione della South Coast, mentre invece Sydney non è interessata dagli incendi. La capitale Canberra, poi, è solo parzialmente coperta da nuvole di fumo, così come Melbourne.

Sempre nello Stato di Victoria sono coinvolte nei roghi East Gippsland e Upper Murray, mentre nel South Australia parzialmente danneggiate sono Kangaroo Island e Adelaide Hills, dove tuttavia diverse aree sono comunque aperte ai visitatori. Il Western Autralia, infine, non è coinvolto.



“Tourism Australia - conclude l’ente - è costantemente impegnato a supportare il settore turistico australiano e ricorda ai viaggiatori che in questo momento il migliore aiuto per supportare la destinazione è continuare a viaggiare in Australia”.