Seychelles, boom di arrivi dall'Italia per il 2019: +12%

Si è chiuso con un aumento degli arrivi del 12 per cento, per un totale di 27.289 visitatori in arrivo dall’Italia, il 2019 delle Seychelles.

Un trend, che si estende anche a livello generale, con cifre superiori alle aspettative, che l’ente vuole portare avanti anche nell’anno in corso. “Il focus di quest’anno è indubbiamente l’anniversario dei 250 anni dal primo insediamento nell’arcipelago – dice Monette Rose, direttrice dell’ente -. A tal proposito verranno organizzati molti eventi nelle isole principali che attireranno l’attenzione dei locali e dei visitatori, offrendo la possibilità di scoprire, oltre al mare e alla natura rigogliosa, anche l’affascinante cultura seychellese”.



Sul fronte del ricettivo l’anno sarà segnato dall’inaugurazione del nuovo Club Med sull’isola di St. Anne.