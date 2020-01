The Luxury Collection debutta alle Seychelles

Prima assoluta alle Seychelles per The Luxury Collection. Il brand del Gruppo Marriott ha infatti annunciato l’ingresso della proprietà di North Island nel proprio portfolio.

Si tratta di un’isola-resort privata composta da 11 villas e posizionata a 50 chilometri dalla terraferma, raggiungibile con un volo panoramico in elicottero o con una traversata in anve di un’ora.



“Ancora oggi sull’isola trovano rifugio molti esemplari in pericolo d’estinzione – si legge in una nota -: le spiagge soleggiate e le acque cristalline sono il luogo ideale per la nidificazione delle tartarughe marine, mentre i palmeti accolgono le tartarughe giganti di Aldabra e rari esemplari di avifauna come gli uccelli dagli occhi bianchi delle Seychelles, la tortora del Madagascar e il piccione blu delle Seychelles”.