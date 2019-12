Il Sudafrica guarda al futuro portando a casa un risultato incoraggiante dal mercato italiano: 65mila visitatori. "Gli italiani - commenta Hiloni Pitso, Head of South Europe Hub di South African Tourism - vengono da noi sia per i safari, sia per provare un'esperienza da combinare con un'estensione mare, in primis Mauritius". Da gennaio a giugno 2019 sono stati oltre 25mila gli arrivi dall'Italia per un Paese che attrae sia viaggiatori giovani che spesso scelgono di alloggiare in hotel apartments nelle città principali, sia persone più adulte che optano di frequente per soluzioni di lusso.

"Vogliamo cambiare l'opinione comune"

L'Italia si conferma nella top ten dei mercati turistici per il Sudafrica, nonostante l'unico volo diretto sia quello operato da Alitalia; molteplici, invece, le compagnie che propongono voli con scalo. "Vogliamo cambiare la percezione che molte persone hanno del nostro Paese - conclude Hiloni Pitso -. Ci teniamo a comunicare soprattutto ai giovani che non ci sono solo pacchetti luxury e che non siamo una destinazione costosa. Crediamo nei nostri partner trade e li supportiamo attraverso programmi di formazione online e offline, roadshow e fam trip".



Gaia Guarino