Sudafrica verso la riapertura al turismo internazionale

di Martina Tartaglino

Il Sudafrica prevede di riaprire al turismo internazionale all'inizio del 2021. È quanto dichiarato al termine di una riunione informativa il ministro del Turismo sudafricano Mmamoloko Kubayi-Ngubane e riportato da telegraph.co.uk.

Il governo del paese sembra intenzionato a procedere con prudenza valutando l'andamento dell'epidemia da Covid-19. Secondo i dati della Johns Hopkins University, in Sudafrica ci sono stati più di 37.500 casi confermati di Coronavirus e almeno 790 decessi e le restrizioni decise a marzo di stanno gradualmente allentando. Tanto che, dato l'ingresso nella Fase 3, l'African Travel & Tourism Association (Atta) e il Tourism Business Council of South Africa (Tbcsa) hanno delineato un calendario più rapido per la riapertura presentando piani che includono il termine di settembre 2020.



Gli operatori sperano soprattutto di contare sui turisti abituali provenienti da Stati Uniti e Regno Unito e li incoraggiano a prenotare ora che i tassi di cambio sono favorevoli e le offerte vantaggiose.