Santanché e la nuova Enit:

di Alessia Noto

"Perché abbiamo trasformato Enit in Spa? Perchè vogliamo un'Agenzia più snella, più veloce. A volte la politica è appesantita dai processi decisionali troppo lunghi". Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè dal palco del padiglione Italia a Itb ha spiegato il nuovo corso dell'Agenzia Nazionale del Turismo.

La nuova Spa a guida Priante, ha continuato la titolare del dicastero, "potrà mettersi al servizio delle Regioni in modo migliore per promuovere meglio le nostre eccellenze", sempre però, precisa il ministro, dando valore al brand Italia. "È giusto che Enit aiuti a promuovere le specificità, ma ricordiamoci sempre che abbiamo un vantaggio competitivo perché siamo l'Italia".



Una sfida che la neopresidente, Alessandra Priante, raccoglie con entusiasmo: "La mia visione, la nostra visione di Enit Spa, è la visione del Ministero, ovvero di condivisione, al fine di portare dinamicità, innovatività e un passo diverso alla promozione".



L'agenda dell'Agenzia

Ma la promozione non sarà l'unico focus. "Oltre alla promozione all'estero - precisa Priante -, vogliamo aiutare gli stakeholdder nazionali e locali a sviluppare prodotti, fondamentale soprattutto se vogliamo destagionalizzare. E poi vogliamo formare. Il capitale umano è il vero capitale del futuro. Il turismo è fatto di persone ed è lì che si fa la differenza, formando gli operatori e dando a tutti strumenti perché questi strumenti siano adeguatamente fruiti". Ed Enit Spa "vuole essere uno strumento. Saremo uno strumento al servizio"