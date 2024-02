“Sono entusiasta di poter contribuire allo sviluppo e alla promozione del nostro meraviglioso Paese come destinazione turistica di eccellenza”. Alessandra Priante commenta così, il giorno dopo l’ufficializzazione, la sua nomina a presidente Enit, una nomina di cui si dice onorata.

E inizia a tracciare quella che sarà la sua linea d’azione alla guida della nuova Spa a cui è affidata la promozione dell’Italia nel mondo.

“Avremo l’obiettivo comune, sotto la regia del Ministero del Turismo e del ministro Daniela Santanchè, di valorizzare e promuovere le bellezze dell’Italia, al fine di attrarre un numero sempre maggiore di turisti provenienti da tutto il mondo – spiega -. Per raggiungere questo obiettivo, mi impegnerò a collaborare con le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli operatori turistici, al fine di creare sinergie e promuovere un turismo sostenibile e responsabile”.



Innovazione e digitalizzazione sono i caposaldi della sua proposta. “Intendo puntare sull’innovazione e sulla digitalizzazione del settore turistico, per rendere l’Italia sempre più accessibile e attrattiva per i viaggiatori- continua -. Sarà mia priorità anche potenziare la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, al fine di offrire servizi di alta qualità e garantire un’esperienza indimenticabile ai visitatori”.



E non solo. L’obiettivo è rendere sempre di più il Belpaese una destinazione turistica irrinunciabile. “Mi impegnerò a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese, per preservarlo e tramandarlo alle generazioni future. L’Italia ha tanto da offrire e sono convinta che, lavorando insieme, possiamo fare dell’Italia una destinazione turistica irrinunciabile”.