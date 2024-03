Ivana Jelinic a Itb: “L’Enit impegnato in una nuova fase di sviluppo”

L’Italia è una delle destinazioni internazionali più popolari al mondo e l'occasione per ribadirlo è quella che Ivana Jelinic (nella foto), amministratore delegato di Enit, coglie durante Itb.

“Nel mondo, il fascino dell'Italia ne fa il primo mercato per americani e cinesi. Il turismo in Italia vive una rinnovata vitalità che si avverte nel settore e nella filiera. C'è voglia di sperimentare, di creare nuove proposte per soddisfare le aspettative di una clientela sempre più esigente. Stiamo vivendo una nuova fase del turismo che tiene conto dell’accessibilità, della digitalizzazione, dell’innovazione, della sostenibilità e della nuova necessità di garantire che il patrimonio artistico e culturale italiano sia fruibile tutto l’anno”.



L’incoming intanto sta cambiando pelle. “I turisti non vivono più passivamente le vacanze fotografando luoghi di bellezza, ma vogliono immergersi attivamente nel tessuto sociale dei luoghi che visitano. L'offerta turistica italiana è altrettanto varia quanto le connotazioni geografiche del Paese. È suddivisa per target, periodo dell'anno ed esperienze, che differiscono a seconda delle zone visitate e delle peculiarità dei luoghi”.



Sul fronte delle attività, “Abbiamo analizzato costantemente il settore outdoor attraverso studi specifici condotti con i partner e attraverso il dialogo continuo con i professionisti in occasione di fiere ed eventi internazionali di settore. A livello europeo l'Enit sta lavorando a progetti dedicati allo sviluppo di percorsi naturalistici che mettono in risalto i paesaggi unici el nostro Paese. Dato che la sostenibilità è una preoccupazione crescente nel settore del turismo, l’Enit è leader nei progetti europei di transizione verde. Con un’accademia e vari programmi finanziati, sta aiutando le aziende a raggiungere nuovi obiettivi ecologici”.



L'attenzione è rivolta al rafforzamento di mercati consolidati e maturi come la Germania e tutti i paesi vicini, nonché all'apertura a nuove frontiere. “Nel frattempo, i mercati più promettenti sono soprattutto i mercati emergenti come gli Emirati Arabi, il Sud-est asiatico. Il nostro orizzonte è orientato a rendere l'Italia una meta target per i turisti provenienti da parti del mondo che fino ad ora erano interessati ad altri mercati. Con la Cina abbiamo ripreso attivamente le nostre attività congiunte, soprattutto attraverso iniziative digitali e tecnologiche e tour per influencer cinesi. Da diversi anni l’Enit implementa attività di marketing digitale, ponendo l’Italia in pole position nell’ecosistema online cinese”.