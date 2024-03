Lombardia: tedeschi primi per pernottamenti, a quota 7 milioni

Un mercato di riferimento, su cui puntare per crescere. Questa la Germania per la Lombardia, come spiegato all’Itb dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali. “I tedeschi – ha detto - sono i primi per numero di pernottamenti, con 7 milioni nel 2023”.

“Sui 51 milioni di turisti che hanno soggiornato lo scorso anno nella nostra regione - osserva ancora l'assessore - il 64%, cioè 32,8 milioni, sono stranieri. Provengono prevalentemente da Europa, Asia e Nord America. È proprio a loro che vogliamo presentare la Lombardia. Non solo, quindi, le località più iconiche, ma tutti i nostri gioielli".

Uno dei volti della Lombardia a Berlino è anche quello dello stilista Giorgio Armani, che ha firmato la prefazione della brochure in distribuzione allo stand lombardo. L'obiettivo è di evidenziare tutte le offerte della regione.