La Puglia che piace agli stranieri: un turista su tre arriva dall'estero

La Puglia è una delle regioni italiane più apprezzate dai turisti internazionali tanto che, nel 2023, un visitatore su tre è arrivato dall’estero. A sottolinearlo l’assessore al Turismo della Regione, Gianfranco Lopane (nella foto), che ha specificato come la Puglia abbia superato, lo scorso anno, i 16 milioni di presenze turistiche, con un più 4% rispetto all’anno precedente e un incremento di arrivi di 8 punti percentuali.



Arrivi internazionali a doppia cifra

“La crescita dei flussi stranieri è da record - ha aggiunto -, con un più 22% negli arrivi e un più 16% nelle presenze. Tiene bene anche il turismo nazionale e aumenta l’incoming da ottobre a dicembre, periodo che ha segnato un incremento di arrivi di 10 punti percentuali e del 5% nei pernottamenti, in linea con l’obiettivo di ampliamento della stagione turistica”.

Ampiamente recuperato e superato il movimento turistico del 2019 per via proprio della forte ripresa della componente internazionale, anche di lungo raggio. Rispetto a quell’anno, infatti, gli arrivi sono aumentati del 34% e le presenze del 30%.



Germania, Francia, Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito sono le prime cinque nazionalità per l'incoming pugliese per quantità di notti trascorse nella regione e, insieme, rappresentano il 50% del movimento turistico internazionale.



Rispetto al 2019 è cresciuta molto anche la domanda proveniente da mercati extraeuropei quali Australia, Canada, Brasile e Argentina.