Air Dolomiti aumenta le frequenze sulla Bari-Monaco per l’estate

Aumentano le frequenze del Bari-Monaco di Air Dolomiti per la stagione estiva. Dal 31 marzo il vettore del Gruppo Lufthansa incrementerà l’operativo dal Karol Wojtyla con un volo aggiuntivo per Monaco alle 6 del mattino e uno di rientro alle 21.45.

Passeranno così a tre le frequenze giornaliere garantite sulla rotta, operata sei giorni alla settimana.



“L’istituzione della terza frequenza giornaliera tra Bari e Monaco - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta, a mio avviso, un’occasione straordinaria da cogliere per le imprese, l’industria del turismo della regione e, più in generale, per i pugliesi. Grazie alla crescita dell’operativo di Air Dolomiti, la Puglia consolida la propria presenza in un network globale che, attraverso Monaco di Baviera, Lufthansa e i partner di Star Alliance, facilita le connessioni con ogni angolo del mondo”.