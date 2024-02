Buy Puglia, l’ottava edizione dal 27 al 29 febbraio

Ottavo appuntamento per BuyPuglia, l’evento di commercializzazione del prodotto turistico pugliese organizzato da Puglia Promozione che si terrà dal 27 al 29 febbraio 2024 alla Fiera del Levante di Bari insieme alla 10a edizione di Btm Italia.

Per il secondo anno le due manifestazioni uniscono le forze per organizzare un unico grande evento di promozione del turismo. Quest’anno la manifestazione raddoppia gli spazi e occuperà un’area di 12mila metri quadri.

L’evento è stato presentato dall’assessore pugliese a Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, dall’assessore pugliese al Turismo, Gianfranco Lopane, dal direttore del dipartimento turismo di regione Puglia, Aldo Patruno, dal direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale e dal ceo & founder di Btm Italia, Nevio D’Arpa.



Sebastiano Leo ha dichiarato: “Il nostro obiettivo come assessorato è costruire una governance che adempia ad azioni formative per un sistema integrato tra formazione e pubblico/privato focalizzato sull'accoglienza turistica dei territori pugliesi. Un percorso già intrapreso con i network del mare che creano figure professionali legate a una delle nostre più grandi risorse, il mare appunto, in un sistema sinergico con its e scuola e soprattutto formazione professionale. Pensiamo alla necessità di destagionalizzare il turismo puntando sulla qualità e sulle specificità territoriali da valorizzare

Gianfranco Lopane ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti dell’edizione passata di Btm e BuyPuglia a Bari per cui ci è parso naturale riconfermarla e rendere ancora più forte una sinergia che dimostra come sia vincente la collaborazione tra pubblico e privato”



“Per la prima volta BuyPuglia si terrà nell’arco di tre giorni per massimizzare i benefici della collaborazione con Btm – ha spiegato Luca Scandale -. Grazie a questa sinergia possiamo creare un evento unico per il Sud Italia e diventare il terzo polo del turismo in Italia grazie anche alla notevole qualità dei contenuti, supportati da un comitato scientifico di alto valore”.



Btm Italia ha scelto il tema Btm Play – a new adaptive code, per raccontare l’evoluzione del mondo del turismo in 100 tra eventi e conferenze e 5 aree tematiche: Btm Gusto per il turismo eno-gastronomico; Btm Say Yes per il destination wedding; Apulia Tourism Investment, sul mercato immobiliare dell’ospitalità pugliese; Btm Start Innovation per innovazione, digitalizzazione e startup; Btm 4Job per formazione e lavoro.



Una novità assoluta della decima edizione sarà Apulia Tourism Investment, evento sul mondo degli investimenti nel settore turistico-immobiliare per lo sviluppo delle attività alberghiere in Puglia, previsto il 29 febbraio e promosso da Btm e Vestas Consulting & Development.