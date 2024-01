L'Emilia Romagna raddoppia gli investimenti per gli hotel: 45 milioni a fondo perduto

L’Emilia Romagna raddoppia gli investimenti per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive finanziati dai fondi europei, raggiungendo la quota di 45 milioni a fondo perduto da assegnare alle imprese turistiche, la cifra più alta mai investita.

L’impegno è stato rafforzato per poter finanziare, a fondo perduto, un maggior numero di progetti: 289 su 321 ammessi al contributo da Piacenza a Rimini, 80 in più rispetto allo scorso anno, con copertura fino al 40% delle spese ammissibili.



Tra risorse pubbliche e private, l’investimento totale ammonta così a oltre 145 milioni di euro. “Entro il 2030 - spiega l’assessore al Turismo Andrea Corsini - il turismo in Emilia Romagna può diventare la prima industria del territorio per valore economico. Noi ci crediamo ed è anche grazie a bandi come questo, il più alto di sempre, che aiutiamo le imprese a essere sempre più attrattive e competitive”.



Riqualificare le strutture ricettive, migliorare l’accessibilità per le persone disabili, puntare su sostenibilità ambientale e digitalizzazione, rappresentano alcuni dei nuovi obiettivi da raggiungere “per garantire – sottolinea Corsini - un’offerta di qualità apprezzata e ricercata dai turisti italiani e stranieri. Il fatto poi che così tante imprese abbiano risposto in modo così massiccio al bando vuol dire che abbiamo intercettato un bisogno reale. Continueremo perciò a stare al fianco degli imprenditori e degli operatori che vogliono migliorare il loro lavoro”.