Fondo piccoli Comuni, 22 i progetti approvati per 34 milioni di euro

Sono 22 i progetti che saranno finanziati dal Ministero del Turismo attraverso il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Un fondo che mette a disposizione 34 milioni di euro anche se, in totale, le domande di partecipazione corrispondevano a un importo di ben 807 milioni.

"Reperiremo risorse aggiuntive"

I progetti vincitori sono stati, dicevamo, 22, ma il ministro Santanchè ha fatto sapere che il suo dicastero si è attivato “per reperire risorse aggiuntive in modo da poter finanziare ulteriori progetti per lo sviluppo turistico del nostro territrio”.



Santanchè ha fatto notare come sia proprio nei borghi, nei piccoli Comuni che risiedono “i grandi patrimoni identitari della nostra nazione, con il 92% delle produzioni tipiche italiane che nasce proprio qui”.



Tra i progetti finanziati, spiega Il Sole 24 Ore, ci sono il percorso del Cilento tra le grotte dei monaci italo-greci del X secolo gli itinerari ciclo-fluviali nelle terre tra l’Adige e il Po, ma anche la ristrutturazione di due castelli sulla Via Francigena in Emilia Romagna e i sentieri del Monferrato paleontologico.



Ma è la Lombardia ad aver ottenuto il maggior nuemro di progetti, 7 in tutto, mentre al Piemonte va il primato per comuni partecipanti, che sono stati 99.