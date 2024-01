Aeroporto Fellini di Rimini: la Regione Emilia Romagna promette maggiori fondi

Le Regione Emilia Romagna si impegnerà ad aumentare i fondi destinati all’aeroporto Fellini di Rimini con l’obiettivo di aumentare in maniera sensibile i voli da alcuni mercati chiave dell’Europa per alimentare i flussi incoming sia leisure sia legati agli eventi fieristici di Italian Exhibition Group.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, attualmente sarebbero 12 i milioni dedicati a interventi infrastrutturali (tre dei quali già stanziati), ma da parte della Regione c’è l’intenzione di aumentare in maniera sensibile questa cifra per sviluppare attività insieme agli enti locali volte ad attirare compagnie sull’aeroporto.



Nel mirino ci sono in primis la Germania, ma anche Francia, Olanda, Belgio e Nord Europa necessitano di collegamenti aerei. Intanto in questi giorni è in corso una missione a Dublino per aprire un dialogo con Ryanair.