Latium Experience, la presidenza alla neo-sindaca di Latina Matilde Celentano

Latium Experience ha un nuovo presidente. Si tratta di Matilde Eleonora Celentano (nella foto), neo sindaca del Comune di Latina.

Il cambio al vertice è dettato dallo statuto della Dmo, che attribuisce la qualifica di presidente al primo cittadino della cittadina laziale (capofila del progetto).



“Diamo tutti, di cuore, il benvenuto al nuovo presidente, che già ha avuto parole di alto apprezzamento per il lavoro svolto sino a qui esprimendo, come sindaco, il proprio favore alla valutazione della prosecuzione del progetto, all’unanimità con gli altri consiglieri – commenta in una nota Paola Cosimi, general manager della Dmo -. Questo è un momento estremamente fervido per Latina e la sua provincia, anche grazie al nuovo Disegno di Legge, presentato in Senato in questi giorni, sul centenario della città, che cadrà nel 2032. Come dice il presidente Celentano, è un’occasione unica per proiettare Latina in contesti internazionali con un progetto culturale e stabile. Da parte della Dmo le istituzioni riceveranno sostegno appassionato e professionale, secondo un approccio che in quasi un anno e mezzo di sinergia nel turismo ha mostrato grande efficacia”.