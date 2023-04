Tra i filari del Lazio, la Dmo Latium Experience lancia la ‘Strada del vino’

Si chiama ‘Strada del vino’ il nuovo progetto della Dmo Latium Experience. L’associazione pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 Comuni del Lazio, lancia così una nuova proposta turistica focalizzata sulla ricchezza enogastronomica e naturale della regione, in particolare della provincia di Latina.

La strada del vino dell’area è infatti la più lunga d’Italia: parte dai Monti Lepini e passa per Aprilia, Sabaudia e San Felice Circeo.



Il progetto, che segna per la Dmo l’apertura della linea tematica ‘Degustazioni’, propone itinerari alla scoperta dei paesaggi rurali e dei produttori enogastronomici locali, consentendo ai turisti di confrontarsi con enologhi e di degustare vini quali Aprilia Doc, Castelli Romani Doc e Circeo Doc, nonché i piatti tipici del territorio.



Proposti anche pic-nic nelle vigne delle aziende agricole; pranzi in relax tra i filari e abbinamenti cicloturistici.