Latium Experience, così la Dmo porta i norvegesi a scoprire il Lazio meno conosciuto

Buoni risultati per Latium Experience. La Dmo pubblico-privata, nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 Comuni del Lazio con capofila Latina, ha annunciato che a nove mesi dall’ottenimento dei fondi della Regione Lazio (250mila euro dalla Regione più un cofinanziamento al 20% dai Comuni aderenti per un totale di 312.478 euro giunti a giugno 2022) i primi risultati sono sensibili e incoraggiano previsioni oltre ogni aspettativa anche nel breve periodo.

Fioccano infatti le prenotazioni da Norvegia, Svezia e Danimarca, mercati nuovi a cui era sconosciuto il territorio rappresentato dalla Dmo. In particolare, si registra dalla Norvegia un forte passaparola fra i cicloturisti.



Cresce anche il turismo dal Nord Italia, soprattutto nel ramo culturale. I flussi sono stimolati da associazioni piemontesi, lombarde e venete i cui gruppi sono interessati alle città di fondazione, create ex novo quali prodotti turistici proprio dalla Dmo.