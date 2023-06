Liguria: boom di turisti per il ponte del 2 giugno

La Liguria è pronta per il ponte del 2 giugno. Tanti i turisti sia italiani sia stranieri ad avere scelto questa destinazione per il primo lungo weekend di giugno.

Lo raccontano i dati degli ultimi report regionali che presentano un incremento del 24,64% sul numero di arrivi rispetto allo scorso anno, e un +21,60% di presenze in agriturismi e ittiturismi e nelle strutture extra-alberghiere liguri nel primo trimestre del 2023.



“Un’offerta turistica, quella made in Liguria", spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale a genovatoday.it, "che propone possibilità per tutti i gusti". Gettonati i piccoli borghi, le attività culturali, le esperienze food e quelle nella natura, nonché wellness e sport.



“I vacanzieri dall’estero", concludono Boeri e Rivarossa, "sono strategici per il comparto turistico ligure, soprattutto perché si tratta di visitatori che tradizionalmente hanno un’elevata capacità di spesa". G. G.