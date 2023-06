Aprile da record per la Liguria. Toti: “Flussi non più legati solo all’estate”

Pasqua e ponte del 25 aprile hanno portato bene al turismo in Liguria e nel mese la regione ha superato i 550mila arrivi, con un incremento anno su anno del 23 per cento. Un risultato che ha visto l’importante apporto degli stranieri, cresciuti di oltre 37 punti percentuali. Bene anche le presenze nel mese, salite a 1,4 milioni.

"La stagione turistica 2023 è partita molto bene, in anticipo rispetto all'anno scorso. Nel mese di aprile abbiamo registrato numeri molto importanti - ha spiegato all’Ansa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che testimoniano come il turismo in Liguria non sia più legato solo all'estate, che anno dopo anno fa registrare numeri sempre migliori, ma sia ormai un fattore di sviluppo economico 12 mesi l'anno".



Per quanto riguarda la provenienza degli stranieri si confermano i tradizionali mercati di Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Austria ma anche una netta ripresa degli arrivi da Gran Bretagna e Stati Uniti.