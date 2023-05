Liguria a New York per conquistare gli Usa

La Liguria protagonista a New York per promuovere la regione, tra cultura, arte, paesaggi, e con particolare riferimento alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e l’entroterra.

Tour operator, agenti di viaggi e stampa di settore, si legge su Hotelmag, hanno preso parte all’evento ‘Liguria meets New York’, organizzato da Agenzia in Liguria in collaborazione con Enit NY e il contributo del Comites.



“Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali – ha ricordato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione delle parti di territorio meno conosciute dagli stranieri”.



Intanto Genova si sta preparando a ospitare The Ocean race – The Grand finale, che ha appena fatto tappa a Newport. Il capoluogo ligure sta mettendo a punto nuovi progetti di rilancio della città, per attrarre sempre maggiori flussi turistici, promuovendo l’immagine della città come meta internazionale.