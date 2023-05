La svolta delle Marche, partnership tra Inside Marche Live e Lindbergh Hotels

L’obiettivo è promuovere una regione, Le Marche, ancora troppo poco conosciuta dai turisti internazionali, cogliendo la grande occasione dell’appuntamento di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Nasce così la nuova partnership tra Inside Marche Live, la principale associazione regionale del tour operator incoming, e Lindbergh Hotels & Resorts, il gruppo alberghiero creato da Nardo Filippetti, già fondatore di Eden Viaggi, che racchiude nel suo portfolio strutture a 4 e 5 stelle presenti anche nelle Marche.

La promozione del territorio

Prendendo le mosse da una proposta di tariffe agevolate per le prenotazioni raccolte dai soci di Inside Marche Live e destinate alle strutture alberghiere della catena, il progetto che vede insieme

le due realtà ha l’obiettivo più ampio di promuovere in sinergia il territorio delle Marche.



Il nostro impegno – ha sottolineato in conferenza stampa Federico Scaramucci, presidente Inside Marche Live - sarà molto concentrato sul digitale, costruendo pacchetti e proposte che si possano veicolare in Italia e nel mondo in modo rapido e immediato, pur non tralasciando ovviamente le fiere e i workshop. Per questo abbiamo bisogno anche del sostegno delle istituzioni”.



Il ruolo della politica

Ed è proprio alle istituzioni che Scaramucci si è rivolto lamentando il mancato coinvolgimento degli operatori: “Ci ha sorpreso - ha raccontato - di aver appreso la novità del nuovo volo che collega

Parigi ad Ancona presentato proprio ieri dalla Regione senza aver coinvolto gli operatori che fanno incoming e quindi metterci nella condizione ottimale per vendere la destinazione. Mi auguro che

in futuro possa esserci una maggiore attenzione”.



Confronto quotidiano

E sulla necessità di un contatto costante con la politica e l’amministrazione locale è intervenuto anche Nardo Filippetti: “Prima di tutto – ha detto - occorre comunicare, valorizzare e vendere la destinazione e farlo tutto l’anno, un’attività che necessita di un lavoro sinergico con le istituzioni e un confronto che deve essere quotidiano”.



Le azioni

La partnership prevede un'unione di intenti nella promozione, con azioni congiunte di marketing e comunicazione online e offline, partecipazione a fiere e meeting, attività a sostegno sello sviluppo locale e l’organizzazione di educational e press tour con rappresentanti e interlocutori specializzati del settore, al fine di far conoscere le strutture della catena Lindbergh attraverso gli operatori del territorio.