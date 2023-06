Lindbergh, un nuovo 4 stelle a Pesaro per la catena di Nardo Filippetti

Una nuova apertura per Lindbergh Hotels & Resorts. Il brand alberghiero di Nardo Filippetti ha inaugurato oggi il Charlie in Pesaro Urban Hotel, indirizzo a quattro stelle, risultato della riqualificazione dell’ex hotel Cruiser, acquisito due anni fa dalla catena.

L’apertura arriva a un mese di distanza dalla firma della partnership con Inside Marche Live – principale associazione incoming della regione – per lo svluppo di strategie condivise in vista di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.



Il rilancio dell’ex Cruiser, si apprende dal Corriere Adriatico, è parte di un piano che ha coinvolto tre strutture, come spiegato da Filippetti durante l’opening: “Oggi si completa un percorso iniziato quasi due anni fa quando come gruppo ci aggiudicammo all’asta una delle strutture più importanti della città - ha dichiarato -. Negli ultimi anni abbiamo investito circa 70 milioni di euro nei tre alberghi di Pesaro (Excelsior, Nautilus e Charlie) a dimostrazione che crediamo sempre più nelle potenzialità turistiche della nostra città che, auspichiamo, sappia cogliere al meglio le opportunità offerte da una vetrina internazionale come quella di Pesaro2024”.



L’hotel, dal design contemporaneo, dispone complessivamente di 117 camere e 5 aree meeting.