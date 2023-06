Let's Marche: un nuovo claim per la promozione turistica della Regione

Le Marche rilanciano sulla promozione guardando ancora con forza ai mercati internazionali e confermano il testimonial d’eccezione del turismo in regione, ovvero il ct della Nazionale Roberto Mancini.

Un nuovo claim e logo, un sito dedicato e, ovviamente, un nuovo spot che vede come protagonista il tecnico originario di Jesi. Tutto questo è stato presentato in anteprima nella sede dell’Enit. La campagna, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, sarà sotto il segno di ‘Let’s Marche’ accompagnato dal payoff ‘In Italy, of course’ a ribadire il concetto che l’obiettivo principale sono i mercati esteri, tutti in netto recupero per quanto riguarda gli arrivi in Italia.



“Volevamo presentarlo prima, ma poi c’è stata l’alluvione in Romagna e abbiamo scelto di rimandare – ha spiegato il direttore dell’Atim (Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione) Marco Bruschini –. Ci abbiamo lavorato per mesi, girando per un’intera giornata da nord a sud con Mancini per catturare le immagini più belle”. L’occasione del nuovo brand e del sito www.letsmarche.it sarà anche la spinta per conquistare i turisti altospendente.