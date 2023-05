Trentino Alto Adige, si teme per gli orsi: arrivano le disdette dei turisti

Le recenti vicende di cronaca che hanno visto al centro la questione degli orsi reitrodotti in Trentino Alto Adige stanno avendo ripercussioni anche sul turismo.

Gli albergatori iniziano a parlare in molti casi di richieste di informazioni ma anche di disdette, come riporta agi.it. Il presidente degli albergatori dell'Alto Adige dell'Hgv, Manfred Pinzger, conferma che da Val d'Ultimo e Val Martello (ovvero le più vicine alla Val di Non e alla Val di Sole, dove sono stati avvistati gli orsi) arrivano la maggior parte delle cancellazioni. Alle soglie dell'estate, la questione sta coinvolgendo le istituzioni a più livelli, visto anche l'impatto che le vicende possono avere su una delle principali settori economici della Regione.



Meno nota invece la situazione degli hotel in Trentino: gli albergatori per il momento parlano di generiche richieste di informazioni.