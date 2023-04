Trentino: la svolta digitale inizia da una app

‘Mio Trentino’ è la nuova App creata, su iniziativa della Provincia autonoma di Trento, da Trentino Marketing in collaborazione con le Apt e destinato ai visitatori. Uno strumento che offre ai turisti l’opportunità di vivere in maniera facile il territorio, si legge su Hotelmag, capace di raccogliere i loro interessi e dare suggerimenti sulle esperienze possibili, oltre a fidelizzarli, ma anche un sistema in grado di facilitare nuove opportunità di sviluppo per le imprese, proprio partendo dagli interessi manifestati dall’ospite.

“Sembrava un sogno – ha detto Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing e di Asat – pensare di comunicare in maniera professionale e in modo automatico con il cliente prima, durante e dopo il suo soggiorno, intercettando i suoi desiderata. L’obiettivo che ci siamo posti è raggiungere un milione di utenti fra i turisti nell’arco di un anno, per poi arrivare a una copertura del 90% nei prossimi due anni rispetto al totale degli arrivi certificati, pari a circa 4 milioni e mezzo. Vere protagoniste saranno le imprese del territorio, e, se ci credono, sarà un’ulteriore opportunità a disposizione di tutti gli operatori per facilitare e migliorare sempre più il servizio di concierge per gli ospiti”.



L’App Mio Trentino, rilasciata nelle due versioni per i sistemi Android e Ios, raccoglie circa 9mila punti di interesse, attività, mobilità e altri servizi a disposizione sul territorio, da proporre in maniera personalizzata grazie a un sistema di intelligenza artificiale. Il Travel Planner consente all’ospite la scelta e la gestione delle diverse esperienze sul territorio, con la possibilità di organizzarle per giornate e fasce orarie.



All’interno delle sezioni “Scopri” e “Gusta” si esplora l’offerta turistica dall’arte alla tavola, dallo sport al relax; la sezione “My Concierge” fornisce suggerimenti, avvisi o aggiornamenti sulle attività già programmate o prenotate.



L’App integra anche i servizi della Trentino Guest Card.