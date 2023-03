Daniela Santanchè (nella foto) torna in pista per rilanciare il turismo sostenibile.

Il ministro del Turismo ha infatti firmato il decreto che prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per rafforzare le grandi destinazioni culturali, fronteggiare il fenomeno dell’overtourism, favorire la transizione ecologica del settore e sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche promuovendo l’ecoturismo.

Si tratta di “Un passo importante per incentivare un turismo sempre più sostenibile, in grado di favorire la destagionalizzazione e la distribuzione dei flussi turistici nel tempo, allungando la stagione a tutto l’anno” ha spiegato il ministro.



In dettaglio, le risorse messe a disposizione sono ripartite in 5 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. L’obiettivo del provvedimento è anche quello di diminuire gli impatti economici, ambientali e sociali del turismo, generando al contempo reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.



Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, il ministero del Turismo pubblicherà sul proprio sito web uno o più avvisi per la selezione di proposte progettuali, individuando le imprese della filiera turistica e le strutture ricettive che saranno beneficiarie del provvedimento.