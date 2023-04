Uk, stop alla pubblicità di Etihad sull’aviazione ‘sostenibile’

Allo stato attuale delle cose, il trasporto aereo non si può considerare 'sostenibile'. Ad affermarlo è l'autorità britannica per la pubblicità, che ha ordinato lo stop alla campagna di Etihad che fa riferimento proprio all'impatto ambientale del vettore.

Come riporta travelmole.com, a finire nel mirino sono finite le affermazioni del vettore secondo cui volare con Etihad è una "scelta consapevole per il pianeta", promuovendo "un approccio più forte e audace all'aviazione sostenibile". Per l'autorità, che ha comunque riconosciuto le misure del vettore in relazione all'impatto ambientale, al momento nessuna iniziativa del settore in generale può supportare una definzione come quella di "aviazione sostenibile".



Ma quello di Etihad non è il primo caso: sempre l'autorità inglese aveva imposto lo stop a una pubblicità di Lufthansa per il medesimo motivo.