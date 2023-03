Un turismo che non si esaurisca nelle poche settimane dell'alta stagione. Questo uno degli obiettivi del ministro Daniela Santanchè (nella foto), per la quale è indispensabile destagionalizzare il settore.

Come riporta tgcom24.com, il titolare del dicastero del Turismo ha affermato la necessità di "puntare sugli eventi, sulle manifestazioni sposrtive, sulle sagre e sugli appuntamenti culturali dei borghi" per arrivare a questo risultato.



Un processo che porterebbe anche ad avere un'occupazione più stabile per il comparto.



In particolare, Santanchè pone l'accento sulle potenzialità del sistema termale, ma evidenzia anche la questione della formazione, lavorando sugli istituti tecnici e quelli professionali.