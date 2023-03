Associazione Civita: incontro online con Santanché e Bocca sul turismo sostenibile

'Obiettivo sostenibilità per il turismo italiano': è questo il tema dell'incontro di approfondimento organizzato dall'Associazione Civita insieme ad Ansa.

L'appuntamento con l'evento è per il prossimo 16 marzo alle 10.30 sul sito dell'agenzia di stampa. Al dibattito prenderanno parte il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il segretario generale dell'Associazione Civita Simonentta Giordani, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e il presidente di Swg Adrio Maria De Carolis.



La discussione verterà sulle strategie per rendere il turismo italiano sempre più sostenibile grazie alla valorizzazione integrata di città, percorsi storici e borghi, con l'obiettivo di rendere il viaggio in Italia "un’esperienza di irripetibile arricchimento personale", come evidenzia una nota di Civita.