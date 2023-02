La Toscana slow cala tutti i suoi assi

"La Toscana riconferma la sua vocazione particolarmente sensibile al turismo slow e si presenta all'appuntamento con il 2023 con un occhio attento allo sviluppo dell'offerta ecosostenibile, da un lato, e all'innovazione tecnologica, dall'altro. In primo piano anche iniziative che puntano al benessere psicofisico, oggetto fra l'altro dell'attuale campagna di comunicazione regionale. Le ultime novità in programma per la prossima estate sono state al centro della presentazione dell'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Leonardo Marras, del direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e di quello di Fondazione Sistema Toscana - Visittuscany.com, Francesco Palumbo. Innanzitutto, vanno evidenziati tutti i nuovi progetti messi a punto da Fondazione Sistema Toscana, che fa focus sui nuovi servizi digitali per il cicloturismo presenti su Visittuscany.com...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)