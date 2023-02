Emilia Romagna, musei e hotel a tariffa ridotta per chi viaggia con le Frecce Trenitalia

Agevolazioni e riduzioni per chi raggiunge l’Emilia in treno. Dal 24 febbraio fino al 23 aprile 2023, viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia sarà possibile accedere con biglietto ridotto ai principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Sarà inoltre possibile ottenere riduzioni del 15% per trascorrere 2 notti in una struttura alberghiera nei week end, e ulteriori scontistiche nei ristoranti situati nelle tre città d’arte emiliane.



Le agevolazioni sono il frutto della partnership siglata da Visit Emilia e Trenitalia.



"Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea in una nota Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia. Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze".



"La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte”, conclude Pietro Diamantini, direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia.