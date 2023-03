Emilia Romagna: nel 2022 pernottamenti di nuovo sopra quota 60 milioni

Presenze ai livelli pre Covid e arrivi ancora in calo ma solo del 3,2 per cento. E’ stato un 2022 dai numeri importanti quello del turismo in Emilia Romagna, tornata a superare la quota di 60 milioni sul fronte del numero di pernottamenti e di oltre 13,5 milioni su quello degli arrivi.

Secondo i dati diramati dall’Osservatorio turistico regionale e di Unioncamere Emilia-Romagna, elaborati da Trademark Italia, a fare la parte del leone ancora una volta è stata la Riviera, capace di totalizzare oltre 42 milioni di presenze e più di 7 di arrivi. Bene anche le città d’arte con oltre un quarto degli arrivi e il 13,8% delle presenze complessive.



L’area che ha però registrato gli incrementi maggiori sullo scorso anno è stata quella dell’Appennino, con incrementi che arrivano a superare i 30 punti percentuali sul fronte degli arrivi anche rispetto al 2019. In generale invece, sottolinea Corriere.it, sono stati gli stranieri a fare la differenza: la componente è infatti cresciuta dell’80 per cento rispetto allo scorso anno.



“Il turismo è la seconda gamba dell’economia regionale – ha sottolineato nel corso della presentazione il presidente della Regione Stefano Bonaccini -, vedremo nei prossimi mesi come andrà ma siamo fiduciosi. Nel recente passato, eravamo già passati da 45 a 60 milioni di presenze e continuiamo a partecipare a una trentina di fiere internazionali» del settore”.