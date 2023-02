'Italia chiama Olanda', così Enit promuove il Veneto Unesco nei Paesi Bassi

Padova, le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e le Dolomiti. Questi i territori al centro di 'Italia chiama Olanda', la campagna lanciata Enit per promuovere nei Paesi Bassi i siti Unesco del Veneto.

Dal mercato olandese, la regione muove, infatti, oltre 1 milione e 800mila visitatori.



Per sviluppare esperienze di viaggio su misura è stata coinvolta l’influencer iran-olandese internazionale Anna Nooshin, iraniana di nascita e olandese d’adozione, nota nel mondo del lifestyle, della moda, della bellezza, dei viaggi e delle cause umanitarie.



“Attraversare la Penisola con un sguardo esterno e innovativo restituisce nuove prospettive di viaggio e consente di sperimentare strumenti di comunicazione come i social network. Affidarsi a strumenti innovativi al passo con i tempi è un modo per restituire messaggi e immagini anche diverse dell’Italia vista con sguardi esterni e un approccio al racconto dell’identità di un Paese con una grande storia che può essere raccontata in modo sempre più attuale, più moderno, più virale” dichiara Ivana Jelinic presidente e ceo Enit.