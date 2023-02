India ed Emirati Arabi per sopperire alla mancanza di bacini in passato molto importanti come Russia e Cina. E poi una grande campagna internazionale per presidiare i mercati più importanti e cercare nuovi spazi di crescita. Nell'intervista rilasciata a TTG Italia, Ivana Jelinic fa il punto sulla situazione. Nominata amministratore delegato di Enit da appena due mesi, Jelinic ha un'agenda già decisamente fitta.

Anche perché l'ex numero uno di Fiavet si trova ad affrontare un momento che definire 'particolare' è decisamente riduttivo. Quello che si è appena aperto, infatti, è il primo anno da diverso tempo a questa parte che inizia con un'apertura (quasi) generalizzata delle frontiere, ma allo stesso tempo deve fare i conti con lo scenario geopolitico più complesso degli ultimi decenni.



L'onda lunga degli eventi degli ultimi anni costringe ora l'incoming italiano a fare a meno di due bacini internazionali decisamente di peso: se la pandemia ha, infatti, praticamente congelato gli arrivi dalla Cina, le conseguenze della guerra in Ucraina hanno invece bloccato i flussi provenienti dalla Russia... (continua sulla digital edition)



LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG MAGAZINE, ONLINE CON LA DIGITAL EDITION