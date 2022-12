L’inverno a Cortina riparte con lo sci e il ritorno del Belvedere

Mentre entra nel vivo la stagione sciistica a Cortina d’Ampezzo, un’altra attrazione si appresta ad animare l’inverno. L’8 dicembre riaprirà infatti un indirizzo iconico del divertimento: la discoteca Belvedere.

Il locale, inaugurato a inizio anni Settanta, tornerà ad accogliere il pubblico in veste rinnovata, dopo un parziale restyling curato dall’architetto Gian Luca Perissinotto. L’intervento ha mantenuto intatta la struttura che vede due piani e due postazioni musica e dj, una al piano terra, pensata soprattutto per il pianobar, e una al primo piano, dove si esibiranno gli special guest previsti per la stagione. Il restyling aggiunge un tocco giovane e contemporaneo a un’atmosfera tipicamente ampezzana, con dettagli in legno e particolari in ferro battuto.



A dare inizio alla nuova era del locale una serata inaugurale su invito. Per l’indirizzo iconico di Cortina si aprirà così un ricco calendario di eventi fino alla primavera. Maria Vittoria Perissinotto di Now.here Agency di Milano collaborerà alla direzione artistica del locale rilevato nel 2018 da Giorgio Passeri.