Lombardia, nuove risorse per la montagna

La Lombardia riconosce nel turismo uno degli asset principali per il suo sviluppo, e alza il livello dell’attenzione su questo comparto investendo in nuove risorse, energie e strutture. In primis sulle zone montane, per la stagione invernale 2022-2023, a partire dalla riapertura degli impianti sciistici agli eventi sul territorio e alle opere di restyling in vista dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

“La Lombardia è pronta a vivere una stagione turistica invernale ricca e varia – ha dichiarato l’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni -, all’insegna del divertimento, dello sport, della buona cucina oltre che di arte, storia, cultura. Un’offerta che abbraccia desideri ed esigenze di tutti, dalle coppie alle famiglie con bambini sino ai giovani che vogliono vivere esperienze nuove e... (continua a leggere su HotelMag)