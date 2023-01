Cortina inaugura il primo MoonBikes park d'Italia

Apre a Cortina d’Ampezzo, in località Lacedel, il primo circuito italiano per snow ebike: il MoonBikes Park. L’inaugurazione è prevista per il 10 gennaio e darà modo di solcare le nevi locali con 6 rivoluzionari modelli a propulsione elettrica (una forma ibrida di bici-motoslitta), ideati dalla casa di produzione francese MoonBikes.

“La nostra startup ha mosso i primi passi nel 2018 - spiega Hervé Browne, EU general manager MoonBikes - guadagnando subito l’attenzione dei circuiti statunitensi, dove sono stati venduti circa mille esemplari, per via del loro minimo impatto sull’ambiente. Oggi siamo attivi in 25 Paesi, in particolare nell’area scandinava oltre che in Francia e Austria, ma l’Italia sarà per noi una vetrina d’eccezione per rivoluzionare il divertimento sulle nevi, grazie alle Olimpiadi invernali di Cortina2026”.



A livello globale sono già state lanciate partnership B2B2C con 42 winter resorts e tour operator, dando ogni volta vita a nuovi MoonBikes park (in Italia ne sono previsti 5), tanto d’aver maturato 3,5 milioni di dollari in vendite e più di 200 clienti. A. C.