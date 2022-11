Lombardia, stagione invernale al via con impianti rinnovati e fondi per il ricettivo

di Alberto Caspani

Dopo il bando da 25 milioni di euro dello scorso anno, in arrivo nuovi investimenti per supportare la stagione invernale delle strutture ricettive in Lombardia. Alla presentazione dell’offerta montagna 2022/2023, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato che la Regione stanzierà a loro favore un fondo da 30 milioni di euro.

“Il turismo invernale è una voce fondamentale dell’economia lombarda e, già dal 3 dicembre, sarà possibile usufruire di diversi impianti rinnovati in vista dei Master Games 2024 e delle Olimpiadi di Cortina 2026”.



Con 27 comprensori sciistici, 467 piste da discesa, oltre a 324 chilometri per lo sci da fondo e 14 snow park, la Lombardia accende i riflettori sul recente potenziamento degli impianti della Presolana-Monte Poro, ma anche sulla creazione della skiroom attrezzata presso la Pista degli Abeti in Val di Scalve, mentre a Presena tornano dopo due anni di stop i “Concerti del Ghiaccio” a 2.600 metri in quota.



Fra le novità, anche il Museo dello Sci ad Aprica e il centro per lo sci alpino Homeland di Madesimo.