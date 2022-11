Dormire nello chalet di neve, l'idea dell'hotel Lac Salin di Livigno

Un’esperienza unica, a 1.816 metri di altezza: una notte da trascorrere in una stanza fatta tutta di neve. A riproporre anche quest’anno la ‘Snow Dream Experience’ nello chalet di neve in Lombardia è l’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di Livigno (in provincia di Sondrio), vicino al quale sorge appunto questa struttura del tutto particolare, realizzata dall’artista livignasca Vania Cusani.

Il pacchetto è prenotabile dal 17 dicembre al 19 marzo e include un’attività a scelta tra un’escursione con alpaca nella vallata, un trekking con le ciaspole o un'esperienza fashion con il personal shopper nelle Boutique Lungolivigno Fashion. Inclusi nella proposta la cena a lume di candela nell'antica Stube in legno dell'Hotel Lac Salin, il caffè bollente servito direttamente nello chalet al risveglio e la colazione nella sala dell’hotel Lac Salin.



Il pacchetto comprende anche l’accesso alla spa dell’hotel con piscina panoramica, idromassaggio salino ricco di sali benefici, Apotheke (l’antica farmacia con tante erbe alpine selezionate per sane tisane), sale relax alpine, sauna finlandese, sauna alle erbe, bagno di vapore, cascata di ghiaccio e docce emozionali. Previsto anche l’ingresso alla Private Spa, uno spazio riservato a uso esclusivo della coppia con vasca idromassaggio per due, sauna e bagno di vapore.